Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu
Bazen bir görev için, bazense sadece eğlence için gittikleri bölgelerde başına geleceklerden habersizce kamera karşısına geçtiler. Ölmeden sadece saniyeler önce çekilen bu fotoğraflar, görenlerin kanını donduruyor...
03.05.2020 08:18
- Son Güncelleme: 03.05.2020 08:19
Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.
DİĞER GALERİLER