RAMAZAN İMSAKİYE
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Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Bazen bir görev için, bazense sadece eğlence için gittikleri bölgelerde başına geleceklerden habersizce kamera karşısına geçtiler. Ölmeden sadece saniyeler önce çekilen bu fotoğraflar, görenlerin kanını donduruyor...

03.05.2020 08:18 - Son Güncelleme: 03.05.2020 08:19
Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.

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Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü.

Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü.

Ölmeden bir saniye önce... Bu fotoğraf kan dondurdu

Tayvan'da bir Asya uçağının kazası sonucu 58 yolcudan 42'si öldü.

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