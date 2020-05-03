Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Mayıs 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
03.05.2020 09:22
- Son Güncelleme: 03.05.2020 09:37
KOÇ:
Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.
İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.
İKİZLER:
Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ:
Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.
ASLAN:
Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlarınız sizi yanıltabilir.