RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Mayıs 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

03.05.2020 09:22 - Son Güncelleme: 03.05.2020 09:37
Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

KOÇ:

Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

BOĞA:

İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.
İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

İKİZLER:

Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

YENGEÇ:

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 3 Mayıs 2020 Pazar

ASLAN:

Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlarınız sizi yanıltabilir.

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