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Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir. Limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir, ancak ilk Güney Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesinde etkili olan limon, sadece mutfaktaki kullanımı ile sınırlı kalmayıp, ev temizliği ve cilt bakımı gibi pek çok alanda bayanların en büyük yardımcısı olmuştur.

12.01.2020 13:24 - Son Güncelleme: 12.01.2020 13:24
Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Limonun faydaları saymakla bitmiyor malumunuz. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz... Kullandığınız limonları çöpe atmayın, bulaşık makinesine atın. Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Çöpe çok fazla yiyecek atıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyorlarmış.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Mesela limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.

Akıllıca değil mi?

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