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Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

Osmanlı Devleti'nin son yıllarının en önemli ismi olan II.Abdülhamid'in hayatı her dönem en çok araştırılan konuların başında geliyor. Payitaht Abdülhamid isimli diziyle de ekranlarda kendisine yer bulan II.Abdülhamid dönemi, o dönemde yaşanan birçok olay ile de tarihteki önemini koruyor. Peki kültür-sanat yaşantısına da oldukça düşkün olduğu bilinen II. Abdülhamid'in Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit ile arasında da oldukça ilginç bir bağ olduğunu biliyor musunuz? İşte II. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki o bağ...

21.04.2020 15:10 - Son Güncelleme: 21.04.2020 15:10
Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

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Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ
Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit hakkında ilginç bağ!

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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