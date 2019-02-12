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Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

Geçmeyen öksürüğünüz mü var? Özellikle kış aylarında karşılaştığımız öksürük için harika doğal tedavi yöntemleri var. 'Turp gibi olmak' deyimini duymayan yoktur sanıyoruz. Peki büyüklerimiz neden 'turp gibi' demiş. Öksürüğünüzü geçirecek doğal yöntemler arasında ilk sırada turp geliyor. İşte inatçı öksürüğünüze iyi gelecek olan ve evde hazırlayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri...

12.02.2019 19:15 - Son Güncelleme: 12.02.2019 19:16
Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

Genellikle balığın yanında sevilerek yenilen bu sebze garnitür olarak ya da salatanın içinde tüketiliyor; bu sayede antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Buşra Mutlu, turpun faydaları hakkında bilgi verdi.

Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

KARACİĞER VE MİDEYİ TEMİZLER

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile sıkça tercih edilmektedir.

Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

GAZ ŞİKAYETİNE DİKKAT

Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb. şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.

Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

SİYAH TURP VE BRONŞİTE ETKİSİ

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...

HER DERDE DEVA: ALABAŞ

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.

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