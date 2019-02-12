Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesecek doğal besinler...
Geçmeyen öksürüğünüz mü var? Özellikle kış aylarında karşılaştığımız öksürük için harika doğal tedavi yöntemleri var. 'Turp gibi olmak' deyimini duymayan yoktur sanıyoruz. Peki büyüklerimiz neden 'turp gibi' demiş. Öksürüğünüzü geçirecek doğal yöntemler arasında ilk sırada turp geliyor. İşte inatçı öksürüğünüze iyi gelecek olan ve evde hazırlayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri...
KARACİĞER VE MİDEYİ TEMİZLER
Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile sıkça tercih edilmektedir.