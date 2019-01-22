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Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

Öksürük ve grip denilince siyah turp ve bal akla ilk gelen doğal yöntemler arasında. Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır. İşte siyah turp ve bal kullanılarak evde hazırlayabileceğiniz şifacı doğal öksürük şurubu tarifi ve benzer diğer doğal çözümler...

22 Ocak 2019 Salı, 19:34:43 Güncelleme: 20:12:29
Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.

Çok sağlıklı fakat yine de masalarımızda pek görülmeyen bu değerli sebzeyi kullanmanın tüm yollarını öğrenmek için okumaya devam edin.

Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

SİYAT TURPUN FAYDALARI

Siyah turp Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.

Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

C vitamini eksikliği olanlara karaturp tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın siyah turpun içerisina bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sitemini hızlı bir şekilde güçlendirir. C vitamini kış ayları için oldukça önemli bir vitamin türüdür. Bu vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar.

Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

Siyah turp ve bal sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır.Siyah turp ve balın nasıl hazırlandığını anlatmadan önce ilk olarak faydalarından bahsetmemizde yarar var.

Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

İŞTE SİYAH TURP VE BALIN FAYDALARI

1- İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. İnme ve felç riskini azaltır.

2- Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur.

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