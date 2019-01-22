Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...
Öksürük ve grip denilince siyah turp ve bal akla ilk gelen doğal yöntemler arasında. Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır. İşte siyah turp ve bal kullanılarak evde hazırlayabileceğiniz şifacı doğal öksürük şurubu tarifi ve benzer diğer doğal çözümler...
Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.
Çok sağlıklı fakat yine de masalarımızda pek görülmeyen bu değerli sebzeyi kullanmanın tüm yollarını öğrenmek için okumaya devam edin.
SİYAT TURPUN FAYDALARI
Siyah turp Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.
C vitamini eksikliği olanlara karaturp tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın siyah turpun içerisina bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sitemini hızlı bir şekilde güçlendirir. C vitamini kış ayları için oldukça önemli bir vitamin türüdür. Bu vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar.