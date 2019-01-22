Öksürüğü yok ediyor! İşte doğal öksürük şurubu tarifi...

Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.



Çok sağlıklı fakat yine de masalarımızda pek görülmeyen bu değerli sebzeyi kullanmanın tüm yollarını öğrenmek için okumaya devam edin.