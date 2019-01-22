Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.
22 Ocak 2019 Salı, 17:14:43 Güncelleme: 17:26:34
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