Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın
Konya'da aile dramı yaşandı. Fatma Koç isimli kadın evlerinde duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadına kayınvalidesi Güllü Koç sahip çıktı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını söyleyen Güllü Koç, ''Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
07.01.2022 17:52
- Son Güncelleme: 07.01.2022 17:59
Konya'da aile dramı yaşandı. Güllü Koç isimli kadın oğlu Mustafa Koç'u öldüren gelini Fatma Koç'a sahip çıktı.
Olay, 04 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle oğlu Emrullah (17) ve kızı Hande Gül (13) ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.
'ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN 16 YAŞINDA EVLENDİM'
Çiftin büyük çocukları Güllü Çakır (22), baba şiddetinden kurtulmak için 16 yaşında mahkeme kararıyla evlendiğini belirtti. Annesi Fatma Koç'un babası tarafından sürekli şiddet görüp, işkenceye uğradığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu: