Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

'ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN 16 YAŞINDA EVLENDİM'



Çiftin büyük çocukları Güllü Çakır (22), baba şiddetinden kurtulmak için 16 yaşında mahkeme kararıyla evlendiğini belirtti. Annesi Fatma Koç'un babası tarafından sürekli şiddet görüp, işkenceye uğradığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:



