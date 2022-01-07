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Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

Konya'da aile dramı yaşandı. Fatma Koç isimli kadın evlerinde duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadına kayınvalidesi Güllü Koç sahip çıktı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını söyleyen Güllü Koç, ''Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

07.01.2022 17:52 - Son Güncelleme: 07.01.2022 17:59
Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

Konya'da aile dramı yaşandı. Güllü Koç isimli kadın oğlu Mustafa Koç'u öldüren gelini Fatma Koç'a sahip çıktı.

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Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

Olay, 04 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle oğlu Emrullah (17) ve kızı Hande Gül (13) ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.

Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

Babaannelerinin yanında kalan çiftin çocukları Emrullah ve Hande Gül'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca psikolojik destek verildiği belirtildi.

Oğlunu göğsünden bıçaklayan gelinine sahip çıktı: Fatma’m masum onu cezaevinden çıkarın

'ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN 16 YAŞINDA EVLENDİM'

Çiftin büyük çocukları Güllü Çakır (22), baba şiddetinden kurtulmak için 16 yaşında mahkeme kararıyla evlendiğini belirtti. Annesi Fatma Koç'un babası tarafından sürekli şiddet görüp, işkenceye uğradığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

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