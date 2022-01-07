Birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin aracının altına bomba koydu! Mağdur kadın dehşet anlarını anlattı
Çorum'da Hatun Demir adlı kadının park halindeki otomobiline yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlamada 3 araçta hasar oluştu. Düzeneği araca yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı. Demir korku dolu anları "Bana 'Eve dön' dedi. Ben dönmeyeceğimi söyledim. O zaman 'Sen bilirsin' dedi. 2 gündür evdeydim, dün akşam arkadaşımın evine gittim. Arkadaşıma giderken araçta hiçbir şey yoktu, dönerken kasise girdim ve araçtan ses gelmeye başladı sonra araçtan inip aşağı baktığımda bir şey gördüm şaşırdım. 'Eyvah bu normal bir şey değil' dedim. Önce pet şişe sandım ama çok ağırdı. Baktım üzerinde pil ve kablolar var, hemen polisi aradım" diye anlattı.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.
Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu.
İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi Hatun Demir'in şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen H.A.D.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı.