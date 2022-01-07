Kocaeli Darıca'da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının üzerindeki kurşun izlerini fark eden görevliler, neye uğradıklarını şaşırdı. Yapılan incelemeler sonucu hayvanın ölümüne sebep olan 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
07.01.2022 18:00
- Son Güncelleme: 07.01.2022 18:10
Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi sevk edildi.
GÖREVLİLER ŞOKE OLDU
Yunusun yanına yaklaşan görevliler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
3 KURŞUN
Yunus'un ölümüne sebep olan vücudundaki 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.