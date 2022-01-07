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Kocaeli Darıca'da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının üzerindeki kurşun izlerini fark eden görevliler, neye uğradıklarını şaşırdı. Yapılan incelemeler sonucu hayvanın ölümüne sebep olan 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

07.01.2022 18:00 - Son Güncelleme: 07.01.2022 18:10
Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

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Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan güvenlik görevlileri kıyıya vurmuş bir yunus fark etti.

Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi sevk edildi.

Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

GÖREVLİLER ŞOKE OLDU
Yunusun yanına yaklaşan görevliler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Hayvanın üzerindeki kurşun izlerini gören görevliler, sudan çıkardıkları hayvanı veteriner hekime götürdü.

Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

3 KURŞUN
Yunus'un ölümüne sebep olan vücudundaki 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kocaeli Darıca’da kan donduran vahşet! Canilerin kurşunladığı ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Fotoğrafta: Kıyıya vuran yunus balığı

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