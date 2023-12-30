HAVA DURUMU | Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul ve diğer illere yılbaşında kar yağar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporuyla yılbaşında hava durumunun nasıl olacağı ortaya çıktı. Yılbaşı geceleri ile kar yağışı özdeşleşmiş olsa da 2024'e de yağışsız bir havayla gireceğiz. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.