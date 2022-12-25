Oda parfümünden boğulmak istemeyene doğal ev kokusu! Artık para vermeye gerek yok! Bu yöntemle eviniz tertemiz kokacak!

Çok yoğun ve şekerli kokan oda parfümlerine para bayılmaktan sıkılanlara harika bir haberimiz var. Sadece birkaç malzeme ile evde doğal oda parfümünüzü yapabilirsiniz. İşte hem daha sağlıklı hem de evinizi mis gibi kokutacak oda parfümü tarifi...