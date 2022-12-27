İzmir'de mide bulandıran görüntüler! Salça alırken bir kez daha düşünün! Hayvan çiftliğinde üretim! Tam 20 ton
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapılan iş yerine, jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. İş yeri sahibinin, 13 gün önce yine benzer bir operasyonla baskın yapılan işletmeciye ait olduğu öğrenildi.
27.12.2022 15:10 - Son Güncelleme: 27.12.2022 15:10
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.