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Kastamonu'da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'da bir evde yangın meydana geldi. Çıkan yangında yaralanan 45 yaşındaki Şahin Gizli, 80 yaşındaki babası Sabri Gizli'nin ve 50 yaşındaki engelli abisi Salih Gizli'nin evde olduğunu söyledi. Ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından baba ile engelli oğlunun cansız bedenleri çıkartıldı. Evin alt katında bulunan ahırda ise yaklaşık 50 küçükbaş hayvan yangında telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:29
Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

BABA VE ENGELLİ OĞLU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki Sabri Gizli ve 50 yaşındaki engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler tarafından enkaza dönen evden cenazeler çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Yangından yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli'nin, Tosya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
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