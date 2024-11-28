Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından enkaza dönen evden cenazeler çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangından yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli'nin, Tosya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.