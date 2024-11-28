Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Kayıp baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı.
Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BABA VE ENGELLİ OĞLU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki Sabri Gizli ve 50 yaşındaki engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ekipler tarafından enkaza dönen evden cenazeler çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.