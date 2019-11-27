O ürünlerde %30 indirim! A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Honor 9X, 9 Lite cep telefonları, hırdavat
A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aldın Aldın başlığıyla duyurulan katalogda 4 gün geçerli olacak yüzde 30 indirim listesi duyuruldu. Televizyon, dikiş makinesi, elektrikli süpürge, mikrodalga fırın, Honor 9X cep telefonu, Honor 9 Lite cep telefonu, buzdolabı ve hırdavat ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 28 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
27.11.2019 12:32
- Son Güncelleme: 27.11.2019 12:32
DİĞER GALERİLER