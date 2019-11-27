Dünyanın gidilecek en iyi yerleri arasında Türkiye'den bir yer var! İşte National Geographic'in listesi!

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesini belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...