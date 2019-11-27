Dünyanın gidilecek en iyi yerleri arasında Türkiye'den bir yer var! İşte National Geographic'in listesi!
National Geographic dergisi '2020 yılında gidilecek en iyi yerler' listesini açıkladı. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" ifadelerini kullandı. Listede Türkiye'den bir yer de bulunuyor. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde yerleri…
Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesini belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Boşnakça 'Stari Most' olarak isimlendirilen Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca Balkanlar'ın en önemli figürleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Köprü, UNESCO ve Dünya Bankası'nın girişimleriyle 1997'de yeniden yapıldı…