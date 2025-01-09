2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? “Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım”

Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğun sonucu bu oldu. Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum.

Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umurumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım"