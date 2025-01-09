2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? “Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım”

Bilmem mi, Tutsak, Isabelle gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Sefo lakaplı Seyfullah Sağır, sosyal medya hesabında yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.
Sefo, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla 2021 yılında Bonita şarkısında düet yaptığı meslektaşı Reynmen'e dava açtığını duyurdu.
Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamayan Sefo, derdinin para olmadığını belirterek hukuksal yollara neden başvurduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İş buralara geldiği için üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu.
Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğun sonucu bu oldu. Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum.
Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umurumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım"
İşte Sefo'nun o açıklaması...
Sefo'nun açıklamasının ardından gözler Reynmen'e çevrildi. Ancak Reynmen cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.