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2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? “Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım”

Son dönemin popüler isimlerinden Sefo, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla 2021 yılında Bonita şarkısında düet yaptığı meslektaşı Reynmen'e dava açtığını duyurdu. Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamayan Sefo, derdinin para olmadığını belirterek hukuksal yollara neden başvurduğunu açıkladı. İşte "Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım" diyen Sefo'nun o açıklaması...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:38
2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Bilmem mi, Tutsak, Isabelle gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Sefo lakaplı Seyfullah Sağır, sosyal medya hesabında yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Sefo, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla 2021 yılında Bonita şarkısında düet yaptığı meslektaşı Reynmen'e dava açtığını duyurdu.

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım
2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamayan Sefo, derdinin para olmadığını belirterek hukuksal yollara neden başvurduğunu açıkladı.

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İş buralara geldiği için üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu.

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğun sonucu bu oldu. Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum.

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umurumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım"

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

İşte Sefo'nun o açıklaması...

2,5 senelik mesele! Sefo ve Reynmen neden davalık oldu? Elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım

Sefo'nun açıklamasının ardından gözler Reynmen'e çevrildi. Ancak Reynmen cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.