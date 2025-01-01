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Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

Antalya'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 21 gün önce boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe verdi. Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Zanlının ifadesi ise "Pes" dedirtti.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:25
Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

31 Aralık 2024 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı olan Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.

Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

BENZİN DOLU KOVAYI PINAR ZORLU'NUN ÜZERİNE DÖKTÜ
Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınar Zorlu'nun üzerine döktü.

Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

KAÇMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ YAKALADI

Üzer, kaçmaya çalışan eski eşini yakalayıp, elindeki çakmağı ateşleyip kaçtı. Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Pınar Zorlu'ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi! Cani kocanın ifadesi pes dedirtti

"SABAH AKLIMA GELDİ"

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.