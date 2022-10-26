O model telefonunuz duruyorsa 300 bin TL'ye satabilirsiniz! Eski telefonunu atmayanların başına talih kuşu kondu!
Evinizde kıyıda köşede bir servet unutmuş olabilirsiniz. İşte yüksek fiyatlara satılan eski cep telefonları
26.10.2022 08:28 - Son Güncelleme: 26.10.2022 08:36
Evde eski cep telefonları biriktiriyor musunuz? Alışveriş sitelerindeki fiyatlara göre bir altın madeni üzerinde oturuyor olabilirsiniz. Hemen eski telefonlarınızı çıkarın! İşte akıllara durgunluk verecek o fiyatlar...
Eski cihazları bu kadar yüksek fiyatlara satmak pek olası olmasada eski telefonlardan da iyi bir kar elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları...