O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

Araç, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi. Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.