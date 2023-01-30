O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı
İstanbul Çekmeköy''de park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Minibüsün halay çeken grubun arasına daldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü olmayanı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO
Araç, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi. Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, polise verdiği ifadede, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.