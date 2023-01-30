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O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

İstanbul Çekmeköy''de park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Minibüsün halay çeken grubun arasına daldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

30.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:06
O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı.

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O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü olmayanı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

Araç, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi. Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada 16 yaşındaki B.T, Cenk Caner Kemer(28), 13 yaşındaki K.S, Yasin Yıldırım (19) ve Can Pusa yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çekmeköy’de minibüs asker eğlencesinde halayın arasına daldı

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, polise verdiği ifadede, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

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