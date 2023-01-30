Tuvalete girip öldü 15 dakika sonra hayata geri döndü! Ölüp dirilen kadın öbür dünyayı anlattı: "Orada 5 yıl geçirdim cennette..."

Gözlerini açtığında kendisini uçsuz bucaksız bir alanın ortasında bulan Kramer, "Orada zaman yokumş gibiydi. Herhangi bir forma girebiliyordum ve sadece düşünerek istediğim her yere gittim. Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlar vardı. Diğer insanlarla istediğim gibi iletişim kuruyordum. Hatta onların kılığına bile girmek konusunda özgürdüm" dedi.