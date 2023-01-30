Tuvalete girip öldü 15 dakika sonra hayata geri döndü! Ölüp dirilen kadın öbür dünyayı anlattı: "Orada 5 yıl geçirdim cennette..."
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kadın, 15 dakika öldüğünü hayata geri döndüğünü söyleyerek deneyimlerini anlattı... Bu akıllara zarar iddiaların adresi Linda Kramer adlı bir kadın. Tuvalete giderken öldüğünü sağlık görevlileri tarafından kurtarıldığını söyleyen Kramer, bu süre zarfında öbür dünyaya gittiğini iddia ediyor ve '5 yıla tekabül' ettiğini söylüyor.
30.01.2023 15:36 - Son Güncelleme: 30.01.2023 15:36
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Linda Kramer isimli bir kadın, sabah erken saatlerde yatağından tuvalete gitmek için kalktığını, bir baygınlık geçirdiğini sonrasında öbür dünyayı deneyimlediğini anlattı.
Gözlerini açtığında kendisini uçsuz bucaksız bir alanın ortasında bulan Kramer, "Orada zaman yokumş gibiydi. Herhangi bir forma girebiliyordum ve sadece düşünerek istediğim her yere gittim. Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlar vardı. Diğer insanlarla istediğim gibi iletişim kuruyordum. Hatta onların kılığına bile girmek konusunda özgürdüm" dedi.