SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

İstanbul'da yaşayan bir iş kadını sosyal medyadan bulduğu bir medyum ile iletişime geçti. Kadın, medyumun her dediğini yaptı hatta 107 bin TL para gönderdi. Aşık etme, bağlama, gideni geri getirme gibi büyüler yaptığını iddia eden sanal büyücü daha sonra ise kadını tehdit etti. Kadın, şikayette bulunurken, sanal büyücünün işlerine devam ettiği görüldü. Telefonlarını açmayan medyum, atılan mesajlara ise yanıt verdi. İşte o konuşma...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:58
Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir dolandırıcılık örneği yaşandı. Bir şirkette yöneticilik yapan 49 yaşındaki Sibel G. isimli kadın sosyal medyada karşısına çıkan 'sanal büyücü'nün ağına düşerek 117 bin TL para kaptırdı.

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

İş kadınının sosyal medyada kendisini 'Medyum Ömer hoca' olarak tanıtan kişi ile irtibata geçtiği öğrenildi.

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

Instagram hesabında, "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp tan ulaşın" şeklinde paylaşımlar bulunan medyum, 'bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme' başta olmak üzere birçok işlemi parasız gerçekleştirebildiğini iddia etti. Paylaşımlarında da yaptığı büyülerin fotoğraflarına ve müşterilerin memnun kaldığına ilişkin yazışmalar ve videolara yer verdi.

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

ŞİKAYETTE BULUNDU

Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Genç kadın, para ödemeyi kestiğinde ise tehditler başladı. Bu durum üzerine kadın, savcılığa şikayette bulundu.

Sanal büyücü iş kadınını ağına düşürdü! Telefonunu hackleyip...
Sanal büyücü iş kadınını ağına düşürdü! Telefonunu hackleyip...

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

MESAJLARA YANIT VERDİ

Şikayete rağmen sanal büyücünün işlerine devam ettiği görüldü. Söz konusu medyuma ulaşıldı. Telefonlarını açmayan medyumun mesajlara yanıt verdiği ortaya çıktı.

"Bakım yapmıyorum işlem yapıyorum. " diyen sanal büyücü, "Soğutma işlemi yapacağım size. Bana bilgilerinizi atın. Anne adları, doğum yılınız, fotoğraflar ve isimler..." dedi.

Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

"GÖNLÜNE GÖRE GÖNDERİRSİN"

Kaç para istediği sorduğunda ise sanal büyücü, "Ücret talep etmiyorum işlemin biter istediğin sonucu alınca bana hediyemi gönderirsin bütçeme göre" ifadelerini kullandı.