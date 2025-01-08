Büyü sanal tuzak gerçek! İş kadınını ağına düşürmüştü! O medyuma ulaşıldı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir dolandırıcılık örneği yaşandı. Bir şirkette yöneticilik yapan 49 yaşındaki Sibel G. isimli kadın sosyal medyada karşısına çıkan 'sanal büyücü'nün ağına düşerek 117 bin TL para kaptırdı.

İş kadınının sosyal medyada kendisini 'Medyum Ömer hoca' olarak tanıtan kişi ile irtibata geçtiği öğrenildi.

Instagram hesabında, "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp tan ulaşın" şeklinde paylaşımlar bulunan medyum, 'bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme' başta olmak üzere birçok işlemi parasız gerçekleştirebildiğini iddia etti. Paylaşımlarında da yaptığı büyülerin fotoğraflarına ve müşterilerin memnun kaldığına ilişkin yazışmalar ve videolara yer verdi.

ŞİKAYETTE BULUNDU Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Genç kadın, para ödemeyi kestiğinde ise tehditler başladı. Bu durum üzerine kadın, savcılığa şikayette bulundu. Sanal büyücü iş kadınını ağına düşürdü! Telefonunu hackleyip...