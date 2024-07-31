Saç beyazlamasına anında çözüm olacak! İbn-i Sina'dan 1000 yıllık reçete: İşte saçları simsiyah yapan 2 doğal yağ mucizesi

Yüzyıllar öncesinden gelen bir bilgeliğe kulak vermeye ne dersiniz? Tıbbın babası olarak kabul edilen ve eserleriyle bilim dünyasına ışık tutan İbn-i Sina, saç beyazlamasına karşı tamamen doğal iki mucizevi yağ öneriyor.

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Antioksidan özelliği sayesinde saç köklerini güçlendiren çörek otu yağı, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca saç derisinde oluşan kuruluğu ve kaşıntıyı gidererek kepek oluşumunu engelliyor. Tüm bunların yanı sıra çörek otu yağının en önemli özelliği ise saç pigmentlerinin üretimini destekleyerek beyazlamayı geciktirmesi. Düzenli olarak kullanıldığında saçlara daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırıyor.