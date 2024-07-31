21 gün boyunca deneyin yeter! Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay kendi adını taşıyan Karatay Diyeti'ni ilk kez 2011 yılında yayımladığı "Karatay Diyeti" kitabında tanıttı. Bu kitap, Karatay'ın uzun yıllara dayanan klinik çalışmalarının ve araştırmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Karatay Diyeti, sağlıklı bir yaşam ve ideal kiloya ulaşma amacıyla, doğal ve işlenmemiş gıdalarla beslenmeyi öne çıkarıyor. Kitapta, hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiği, günlük beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ve sağlıklı yaşamın temel prensipleri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.