21 gün boyunca deneyin yeter! Canan Karatay diyeti ile çatır çutur zayıflayın! Leptin hormonu salgılayarak yağ yaktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay kendi adını taşıyan Karatay Diyeti'ni ilk kez 2011 yılında yayımladığı "Karatay Diyeti" kitabında tanıttı. Bu kitap, Karatay'ın uzun yıllara dayanan klinik çalışmalarının ve araştırmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Karatay Diyeti, sağlıklı bir yaşam ve ideal kiloya ulaşma amacıyla, doğal ve işlenmemiş gıdalarla beslenmeyi öne çıkarıyor. Kitapta, hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiği, günlük beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ve sağlıklı yaşamın temel prensipleri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Diyeti hakkında çeşitli kitaplarında, televizyon programlarında ve konferanslarda detaylı bilgi veriyor. Özellikle "Karatay Diyeti" isimli kitabında bu diyetin prensiplerini ve uygulama yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklıyor. İşte yağ yakan o diyet hakkında tüm merak edilenler...
🥑 CANAN KARATAY DİYETİ NASIL UYGULANIR? 🥑
Öğün Düzeni: Karatay Diyeti, günde sadece 2 öğün yemeyi savunur. 🥗 Öğünler arasında en az 5 saatlik bir süre olmalıdır. ⏳
Yasaklar: Ekmek, şeker, sağlıksız karbonhidrat kaynakları tamamen diyetten çıkarılmalıdır. 🚫🍞🍬
Serbest Besinler: Sağlıklı yağlar ve proteinler serbesttir. 🥑 Tereyağı, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık, yer fıstığı, bakliyat, sebze, yoğurt, peynir, süt, yumurta, balık ve et tüketilebilir. 🥚🐟🥩
Pişirme Yöntemleri: Yemekler uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmelidir. 🍲
Ara Öğünler: Ara öğünlerde ayran, limonlu su ya da şekersiz bitki çayları tüketilebilir. ☕