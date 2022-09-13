Feci kazada genç Seren de kurtulamadı! Seren Ergin için yürekleri dağlayan şiir
İngiltere'de İzmir'e diş tedavisi için gelen 30 yaşındaki Emre Macit'in kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı ve takla attı. Kazada Emre Macit ile 28 yaşındaki kardeşi Esra Macit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra hastanaye kaldırılan 30 yaşındaki Seren Ergin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seren Ergin için bir yakınının yazdığı şiir yürekleri dağladı. İşte kazanın detayları ve o şiir...
Şiirdeki, "Aldım haberini kırıldı belim. Ellerim bağrımda kaldı Seren'im. Tutuldu dizlerim kilitlendi dilim. Ne kadar zormuş evlat acısı. Mehmet'in evinin tek goncası. O güzel gözlerin gülmez mi oldu. Gencecik yaşta sararıp soldu. Üstümden bir ton yük geçti Seren'im. Duyduğum gördüğüm hayal mi sandım. Acı ölüm genç ölüm yürekten yandım. Yaz ayında sanki kıştı Seren'im" sözleri okuyanları ağlattı.
ARACIN SON HALİ HIZIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Kaza, 11 Eylül Pazar sabah saat 07.40 sıralarında Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarında meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka'ya yönüne giden Emre Macit (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil ile viraja süratli girdi.
YAVRU KÖPEK DE ÖLDÜ
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (28) ile Seren Ergin (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.