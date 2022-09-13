Feci kazada genç Seren de kurtulamadı! Seren Ergin için yürekleri dağlayan şiir

Şiirdeki, "Aldım haberini kırıldı belim. Ellerim bağrımda kaldı Seren'im. Tutuldu dizlerim kilitlendi dilim. Ne kadar zormuş evlat acısı. Mehmet'in evinin tek goncası. O güzel gözlerin gülmez mi oldu. Gencecik yaşta sararıp soldu. Üstümden bir ton yük geçti Seren'im. Duyduğum gördüğüm hayal mi sandım. Acı ölüm genç ölüm yürekten yandım. Yaz ayında sanki kıştı Seren'im" sözleri okuyanları ağlattı.