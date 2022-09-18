Nostradamus’un ardından Baba Vanga’nın İngiliz Kraliyet Ailesi kehaneti de ortaya çıktı! Meğer yıllar önce bu tarihi vermiş: Kral III. Charles...

Gelişen teknolojinin insan ömrünü ciddi şekilde uzatacağını söyleyen Vanga, 2046 yılına kadar klonlama ve yapay organ teknolojisinin ciddi şekilde ilerleyeceğini ve insanların 100 yıldan fazla yaşayacağını öngörmüştü. Bu kehanette dikkat çeken birçok kişi, Charles'in 2046 yılına kadar yaşaması halinde İngiltere tahtında süresiz kalabileceğini düşünüyor. Şu an 73 yaşında olan Kral III. Charles, 2046 yılına kadar tahtta kalabilirse 97 yaşında olacak ve iktidarının 24'üncü yılını kutlayacak. Bu da onun annesi Kraliçe II. Elizabeth'den 1 yıl daha fazla yaşaması gerektiği anlamına geliyor. Baba Vanga'nın 2046 yılına yönelik yaptığı tahmin gerçekleşir ve ortalama insan ömrü uzatılabilirse Kral uzun süre daha krallık tacını giyebilecek. Baba Vanga'nın öngörülerini dile getiren birçok kişi III. Charles'in bu sayede annesine ait olan 70 yıllık rekoru kırabileceğine inanıyor.