Nostradamus'un ardından Baba Vanga'nın İngiliz Kraliyet Ailesi kehaneti de ortaya çıktı! Meğer yıllar önce bu tarihi vermiş: Kral III. Charles...
Nostradamus'un ardından Baba Vanga'nın İngiliz Kraliyet Ailesi kehaneti de ortaya çıktı! Meğer yıllar önce bu tarihi vermiş... "Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen ve ölmüş olmasına rağmen kehanetleri hâlâ binlerce kişi tarafından takip edilen Baba Vanga'nın dünya tarihine geçen birçok olayı öngördüğü iddia ediliyor. Ünlü kahin şimdi de İngiltere tahtıyla ilgili bir kehanetiyle yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde Nostradamus'un 447 yıl önce yazdığı kehanetin detayları herkesi şaşkına çevirmişti. Bu kez de Baba Vanga'nın İngiliz Kraliyet Ailesi kehaneti ortalığı sallayacak!
MEĞER YILLAR ÖNCE BU TARİHİ VERMİŞ...
Nostradamus'un ardından Baba Vanga'nın İngiliz Kraliyet Ailesi kehaneti de ortaya çıktı! Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor.
Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen adı günümüzde hâlâ manşetlerde kendine yer buluyor. Dünyanın sonu için 5079 yılını işaret eden Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85'e yakınının ise gerçekleştiği belirtiliyor. Vanga, şimdi de İngiltere tahtını etkileyebilecek olan bir kehanetle tekrar gündemde.
ANNESİNİN REKORUNU KIRABİLİR
İngiltere tahtına 1953 yılında çıkan Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kalarak İngiltere tarihinin en uzun tahtta kalan ismi oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından tahta 73 yaşındaki oğlu Charles geçti ve Kral III.Charles olarak taç giydi. 73 yaşındaki kralın annesinin iktidar rekorunu kıracağını kimse düşünmüyor olsa da, Baba Vanga'nın yaptığı bir kehanet her şeyi değiştirebilir ve Charles'in iktidar süresini hiç tahmin edilemeyeceği kadar uzatabilir.
Gelişen teknolojinin insan ömrünü ciddi şekilde uzatacağını söyleyen Vanga, 2046 yılına kadar klonlama ve yapay organ teknolojisinin ciddi şekilde ilerleyeceğini ve insanların 100 yıldan fazla yaşayacağını öngörmüştü. Bu kehanette dikkat çeken birçok kişi, Charles'in 2046 yılına kadar yaşaması halinde İngiltere tahtında süresiz kalabileceğini düşünüyor. Şu an 73 yaşında olan Kral III. Charles, 2046 yılına kadar tahtta kalabilirse 97 yaşında olacak ve iktidarının 24'üncü yılını kutlayacak. Bu da onun annesi Kraliçe II. Elizabeth'den 1 yıl daha fazla yaşaması gerektiği anlamına geliyor. Baba Vanga'nın 2046 yılına yönelik yaptığı tahmin gerçekleşir ve ortalama insan ömrü uzatılabilirse Kral uzun süre daha krallık tacını giyebilecek. Baba Vanga'nın öngörülerini dile getiren birçok kişi III. Charles'in bu sayede annesine ait olan 70 yıllık rekoru kırabileceğine inanıyor.
2022 YILI İÇİN 6 KEHANETİ VAR
Tüm dünyada zor bir dönem olarak kabul edilen 2020 yılının ardından Vanga'nın neler söylediği birçok kişi tarafından takip ediliyor. Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı bazı tahminlerin ise şok edici bir doğrulukla gerçekleştiği düşünülüyor. Hatta Baba Vanga'nın 2022 için yaptığı tahminlerden 3'ü gerçekleşti bile.