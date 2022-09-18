İstediği kira zammını yapamayan ev sahibi elektrik ve su sayaçlarını söktü! Kelebek hastası çocuğun yaraları karınca doldu

İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.