İstediği kira zammını yapamayan ev sahibi elektrik ve su sayaçlarını söktü! Kelebek hastası çocuğun yaraları karınca doldu
İstanbul Bahçelievler'de ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan B., karşı çıkan kiracısı Remziye Altunbaş'ın iddiaya göre su ve elektrik sayaçlarını söktü sonra da Altunbaş ve kızını darbetti. Kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş (16) ile yaşayan Remziye Altunbaş, oğlunu serin olması için terasa çıkardı. Geceyi terasta geçiren Muhammet'in yaralarına karıncalar doldu. Anne Remziye Altunbaş, "Ev sahibi bana 'Sizi eve devletle koymadım ki devletle çıkarayım' dedi" şeklinde iddialarda bulundu.
Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı.
İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.
ELEKTRİK SAYACININ YENİDEN TAKILDIĞINI GÖRÜNCE ANNE KIZA SALDIRDI
Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi.
Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.