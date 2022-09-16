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Traktör ikiye bölündü! Osmaniye'de can pazarı

Son dakika kaza haberleri... Osmaniye'de feci bir kaza meydana geldi. Traktörle otomobil çarpıştı. Traktör ikiye bölünürken kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

16.09.2022 16:46 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:46
Traktör ikiye bölündü! Osmaniye’de can pazarı

Osmaniye'de traktörle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Traktör ikiye bölündü! Osmaniye’de can pazarı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü yakınlarında meydana geldi.

Traktör ikiye bölündü! Osmaniye’de can pazarı

Abo Akel Mustafa yönetimindeki 01 TR 429 plakalı otomobil, tarladan kara yoluna çıkan Halil Kaplantaş'ın kullandığı 01 VV 318 plakalı traktörle çarpışarak devrildi.

Traktör ikiye bölündü! Osmaniye’de can pazarı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.

Traktör ikiye bölündü! Osmaniye’de can pazarı

Yaralı traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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