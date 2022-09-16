Traktör ikiye bölündü! Osmaniye'de can pazarı
Son dakika kaza haberleri... Osmaniye'de feci bir kaza meydana geldi. Traktörle otomobil çarpıştı. Traktör ikiye bölünürken kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
16.09.2022 16:46 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:46
Abo Akel Mustafa yönetimindeki 01 TR 429 plakalı otomobil, tarladan kara yoluna çıkan Halil Kaplantaş'ın kullandığı 01 VV 318 plakalı traktörle çarpışarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.