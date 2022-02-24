Nostradamus 518 sene önce 3. Dünya savaşını kehanetlerinde yazmış! Rusya ile Ukrayna savaşını bilmiş! Duymak bile kahrediyor

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.