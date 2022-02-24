Nostradamus 518 sene önce 3. Dünya savaşını kehanetlerinde yazmış! Rusya ile Ukrayna savaşını bilmiş! Duymak bile kahrediyor
Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastını gibi olayları bilen Nostradamus'un, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizle ilgili de ipuçları verdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
24.02.2022 14:24 - Son Güncelleme: 24.02.2022 14:24
Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.
"SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAYACAK"
Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor.