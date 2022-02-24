Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna'dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya'ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi.