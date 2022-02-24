Antalya'da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor
Rusya ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi.
24.02.2022 12:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:45
Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.
"AKLIM UKRAYNA'DA"
Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya'da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, "Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum.