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Antalya'da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

Rusya ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

DHA
24.02.2022 12:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:45
Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.

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Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR
Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna'dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya'ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi.

Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

Gelen tatilciler kadar kentte yerleşik yaşayan iki ülke vatandaşları da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya'ya yerleşik yaşayan 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı bulunuyor. Yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların çoğunluğu turizm sektöründe hizmet veriyor.

Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

"AKLIM UKRAYNA'DA"
Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya'da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, "Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum.

Antalya’da 29 bin Rus ve 8 bin Ukraynalı barış içinde yaşıyor

Çok tedirginim ve durumu merak ediyorum. Korkuyorum. Eşim, ailemi Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Rus ve Ukraynalılar olarak bizler kardeşiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de güvendeyim ama aklım Ukrayna'da" dedi.

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