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Nöbette olan Mehmetçik'e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde görevli TCG Ereğli Karakol Gemisi'nde sözleşmeli er Onur Kılınç, yeni yılın ilk saatlerinde komutanları tarafından nöbet sırasında babası Abdül Kılınç ile cep telefonuyla görüntülü görüştürüldü. İşte haberin detayları...

31.12.2021 22:01 - Son Güncelleme: 31.12.2021 22:26
Nöbette olan Mehmetçik’e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Elazığ'da yaşayan Onur Kılınç, sözleşmeli er olarak Karadeniz Bölge Komutanlığı TCG Ereğli karakol gemisinde görev yapmaya başladı.

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Nöbette olan Mehmetçik’e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Yeni yılda ailesi ile birlikte olamayacak olan Onur Kılınç'a karakol gemisi komutanı Yüzbaşı Utku Kaçan, sürpriz yaptı.

Nöbette olan Mehmetçik’e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Yüzbaşı Kaçan, nöbet sırasında yeni yılını kutladığı Kılınç'ın ailesiyle görüşüp görüşmediğini sordu.

Nöbette olan Mehmetçik’e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Yüzbaşı Kaçan, henüz ailesiyle görüşmediğini söyleyen Kılınç'ın ailesini görüntülü aradı.

Nöbette olan Mehmetçik’e komutanlarından yeni yıl sürprizi

Ailesinin yeni yılını kutlayan Yüzbaşı Kaçan, ardından cep telefonunu sözleşmeli er Kılınç'a verdi.

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