Nöbette olan Mehmetçik'e komutanlarından yeni yıl sürprizi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde görevli TCG Ereğli Karakol Gemisi'nde sözleşmeli er Onur Kılınç, yeni yılın ilk saatlerinde komutanları tarafından nöbet sırasında babası Abdül Kılınç ile cep telefonuyla görüntülü görüştürüldü. İşte haberin detayları...
31.12.2021 22:01
- Son Güncelleme: 31.12.2021 22:26
Elazığ'da yaşayan Onur Kılınç, sözleşmeli er olarak Karadeniz Bölge Komutanlığı TCG Ereğli karakol gemisinde görev yapmaya başladı.
Yeni yılda ailesi ile birlikte olamayacak olan Onur Kılınç'a karakol gemisi komutanı Yüzbaşı Utku Kaçan, sürpriz yaptı.