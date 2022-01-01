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Haberler Televizyon Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'dan Milyoner'de muhteşem performans! 200 bin TL'lik soruda...

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'dan Milyoner'de muhteşem performans! 200 bin TL'lik soruda...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler yarıştı. Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın yarıştığı programda eğlenceli anlar yaşandı. Serkan Kaya 200 bin TL'lik soruda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan keyifli anlar ve sorulan sorular ile yanıtları.

01.01.2022 01:34 - Son Güncelleme: 01.01.2022 01:38
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya’dan Milyoner’de muhteşem performans! 200 bin TL’lik soruda...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan keyifli anlar ve sorulan sorular ile yanıtları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya’dan Milyoner’de muhteşem performans! 200 bin TL’lik soruda...
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya’dan Milyoner’de muhteşem performans! 200 bin TL’lik soruda...
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya’dan Milyoner’de muhteşem performans! 200 bin TL’lik soruda...
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya’dan Milyoner’de muhteşem performans! 200 bin TL’lik soruda...
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