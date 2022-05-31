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İstanbul'da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

İstanbul'da son günlerde sıcaklık yüksek derecelere çıktı. Geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İstanbul'da daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti. İşte detaylar...

31.05.2022 11:58 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:00
İstanbul’da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

İstanbul'da son günlerde sıcaklık yüksek derecelere çıktı. Geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

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İstanbul’da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

Soğuk havaların ardından Mayıs ayı sıcakları bunalttı. Mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi. 1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu.

İstanbul’da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

İstanbul’da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, " 1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü" dedi.

İstanbul’da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...

SICAKLARDA AZALMA OLACAK

Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.

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