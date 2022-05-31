İstanbul'da mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Pazar günü tarihe geçti...
İstanbul'da son günlerde sıcaklık yüksek derecelere çıktı. Geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İstanbul'da daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti. İşte detaylar...
31.05.2022 11:58 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:00
İstanbul'da son günlerde sıcaklık yüksek derecelere çıktı. Geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
SICAKLARDA AZALMA OLACAK
Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.