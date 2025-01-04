2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Kırgın olduğu kızını karşısında gören Tayfur ise sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Ferdi Tayfur 'un gözleri dolarken Tuğçe Tayfur 'un babasına sımsıkı sarıldığı görüldü.

Yıllar öncesine ait o görüntüler kısa sürede gündem olurken Müşerref Akay'ın yaptığı yorum dikkat çekti. Akay, videonun yayınlandığı bir paylaşıma "Çooook ararsın babanı canım dağın gitti. El adamından ne dağ olur ne bağ olur. Çoook ağlarsın gülüm" yorumunda bulundu.