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2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti. Milyonları yasa boğan ölüm haberinin ardından merhum sanatçıya ait anılar birer birer gündeme geldi. Özellikle Tayfur'un son dönemlerde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yıllar öncesine ait olan videosu yürek burktu. Canlı yayında 2 yıllık küslüğe son veren baba-kızın o anlarına yüzlerce yorum geldi.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:44 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:55
2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

İçim Yanar, Bana Sor, Hatıran Yeter, Yaktı Beni, Emmioğlu ve daha nicesi... Kalplere dokunan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Milyonları yasa boğan ölüm haberinin ardından merhum sanatçıya ait anılar birer birer gündeme geldi.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Özellikle Tayfur'un son dönemlerde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yıllar öncesine ait olan videosu yürek burktu.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Söz konusu görüntülerde; Tuğçe Tayfur, 'Ferdi Tayfur ile Boynu Bükük Şarkılar' programında doğum gününü kutlayan babasını yalnız bırakmadı.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Tuğçe Tayfur, her şeyden habersiz programa devam eden babasının karşısına 'Yağmur Demem Çamur Demem' şarkısını okuyarak çıktı.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Kırgın olduğu kızını karşısında gören Tayfur ise sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Ferdi Tayfur'un gözleri dolarken Tuğçe Tayfur'un babasına sımsıkı sarıldığı görüldü.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

Yıllar öncesine ait o görüntüler kısa sürede gündem olurken Müşerref Akay'ın yaptığı yorum dikkat çekti. Akay, videonun yayınlandığı bir paylaşıma "Çooook ararsın babanı canım dağın gitti. El adamından ne dağ olur ne bağ olur. Çoook ağlarsın gülüm" yorumunda bulundu.

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

İşte yıllar sonra gündem olan o anlar...

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! İşte o anlar...

2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!
2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!