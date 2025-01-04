2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!

İçim Yanar, Bana Sor, Hatıran Yeter, Yaktı Beni, Emmioğlu ve daha nicesi... Kalplere dokunan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.
Milyonları yasa boğan ölüm haberinin ardından merhum sanatçıya ait anılar birer birer gündeme geldi.
Özellikle Tayfur'un son dönemlerde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yıllar öncesine ait olan videosu yürek burktu.
Söz konusu görüntülerde; Tuğçe Tayfur, 'Ferdi Tayfur ile Boynu Bükük Şarkılar' programında doğum gününü kutlayan babasını yalnız bırakmadı.
Tuğçe Tayfur, her şeyden habersiz programa devam eden babasının karşısına 'Yağmur Demem Çamur Demem' şarkısını okuyarak çıktı.
Kırgın olduğu kızını karşısında gören Tayfur ise sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Ferdi Tayfur'un gözleri dolarken Tuğçe Tayfur'un babasına sımsıkı sarıldığı görüldü.
Yıllar öncesine ait o görüntüler kısa sürede gündem olurken Müşerref Akay'ın yaptığı yorum dikkat çekti. Akay, videonun yayınlandığı bir paylaşıma "Çooook ararsın babanı canım dağın gitti. El adamından ne dağ olur ne bağ olur. Çoook ağlarsın gülüm" yorumunda bulundu.
İşte yıllar sonra gündem olan o anlar...