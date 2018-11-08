Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Nicole Kidman'dan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)
Dünyanın en ünlü oyuncularından Nicole Kidman bir dönem evli olduğu ve Scientology tarikatını seçtikleri için ayrılık sonrası görüşemediği Tom Cruise ile iki çocuğu hakkında konuştu. Bu açıklama akıllara, dünyanın en katı tarikatlarından biri olarak bilinen Scientology tarikatı nedir sorusunu akıllara getirdi. ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat olan Scientology tarikatının birçok ünlü üyesi bulunuyor.
8 Kasım 2018 Perşembe, 17:20:53 Güncelleme: 17:55:02
Ödüllü oyuncu, 25 yaşındaki Isabella ve 23 yaşındaki Connor adındaki evlatlık çocuklarını yıllardır Scientology'den ayrılması sebebiyle görmüyor. Geçen yıl Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Kidman, sahnedeyken ödülünü eşi Keith Urban'dan olan iki biyolojik çocuğuna adadığını söyleyince büyük tepki görmüştü.
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