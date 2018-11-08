Nicole Kidman'dan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Dünyanın en ünlü oyuncularından Nicole Kidman bir dönem evli olduğu ve Scientology tarikatını seçtikleri için ayrılık sonrası görüşemediği Tom Cruise ile iki çocuğu hakkında konuştu. Bu açıklama akıllara, dünyanın en katı tarikatlarından biri olarak bilinen Scientology tarikatı nedir sorusunu akıllara getirdi. ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat olan Scientology tarikatının birçok ünlü üyesi bulunuyor.

8 Kasım 2018 Perşembe, 17:20:53 Güncelleme: 17:55:02
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Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Nicole Kidman, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri ve Scientology tarikatını seçtikleri için ayrılık sonrası görüşemediği iki çocuğu hakkında konuştu.

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Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Ödüllü oyuncu, 25 yaşındaki Isabella ve 23 yaşındaki Connor adındaki evlatlık çocuklarını yıllardır Scientology'den ayrılması sebebiyle görmüyor. Geçen yıl Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Kidman, sahnedeyken ödülünü eşi Keith Urban'dan olan iki biyolojik çocuğuna adadığını söyleyince büyük tepki görmüştü.

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Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Avustralya'da çıkan Who Magazine dergisine konuşan Kidman, babaları Tom Cruise gibi Scientology inancını benimseyen evlatlık çocukları için, "Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilirler" dedi.

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Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Kidman, "Onlar Scientologists olmaya karar verdiler. Bir anne olarak benim işim onları sevmek. Bu hoşgörünün bir örneğiyim ve şuna inanıyorum ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın, onu sevmeniz gerekir" dedi.

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Nicole Kidmandan scientology açıklaması (Scientology tarikatı nedir?)

Nicole Kidman ve Tom Cruise Aralık 1990'dan Ağustos 2001'e kadar evli kaldı. Ancak Kidman, Tom Cruise'dan boşandıktan sonra tarikattan ayrıldı. Ayrılmalarının en büyük sebebinin ise Cruise'un Scientology'e aşırı bağlılığı olduğu belirtiliyor.

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