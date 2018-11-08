TEMde feci kaza: Ceset parçalara bölündü

Kaza, saat 19.40'ta Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı.