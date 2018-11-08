TEMde feci kaza: Ceset parçalara bölündü

TEM'de feci kaza: Ceset parçalara bölündü
Hadımköy TEM Otoyolu'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedini yoldan geçenler fark etmedi. Uzun süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Polis, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 22:06:11 Güncelleme: 22:16:09
TEM'de feci kaza: Ceset parçalara bölündü
TEM'de feci kaza: Ceset parçalara bölündü
TEM'de feci kaza: Ceset parçalara bölündü
TEM'de feci kaza: Ceset parçalara bölündü
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