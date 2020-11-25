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New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

Metroya bindiğinizde karşınızda devasa bir fare görseniz ilk tepkiniz ne olur? Muhtemelen bir anda çığlık atarak koşmaya başlarsınız. Bu kez durum farklı. ABD'de performans sanatçısı Jonothon Lyons, dev bir fare kostümüyle New York metrosuna bindi. Metrodakiler sanatçının sıradışı kostümüne pek ilgi göstermedi.

25.11.2020 09:46 - Son Güncelleme:
New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

Komedi skeci yazarı Alison Williams, sanatçının videosunu Twitter'dan "New York şehrinin öldüğünü mü düşünyorsunuz? Bunu da açıklayın o zaman" mesajıyla paylaştı.

Takım elbise, parlak ayakkabı ve eldivenleriyle tamamladığı dev kostümüyle sanatçı, metroya el ve ayaklarının üzerinde yürüyerek girdi.

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New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

Video internette viral olurken, kimse devasa fare kostümü giyen bir adamın metroya binmesine şaşırmadı.

"New Yorkluların çoğu kayıtsız" diyen sanatçı, yine de bazı insanların heyecanlandığını ya da korktuğunu ekledi.

New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

Sanatçı bu ilginç köstümü ilk defa kullanmıyor.

Lyons "Fare Buddy" karakterini 11 sene önce yaratmış, ilk olarak Times Meydanı'na çıkmıştı.

Meydandaki performansıyla insanları şaşkına uğrattığı anların videosunu YouTube'a yükleyen Lyons, 70 bin görüntülenme almıştı.

Sanatçı koronavirüs döneminde kostümü giyip sokağa çıkmanın kendisi için sosyal mesafeyi korumayı çok daha kolay hale getirdiğini de şaka yollu söyledi.

New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

"Etrafımdakilerin 1.5 metre uzağımda durması hiç zor olmuyor" diyen sanatçı, kostümünün altında salgına karşı maske kullandığını da sözlerine ekledi.

New York metrosunda akılalmaz görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

ONLARI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Onlar metronun en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.

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