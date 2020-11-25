Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da görüştüklerini açıkladı.