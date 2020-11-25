Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak
Ekonomide müjdeli son dakika haberini Bakan Ruhsar Pekcan bizzat verdi. Buna göre darda olan esnafların fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi. İşte Pekcan'ın hibe desteğine ilişkin bilgi verdiği son dakika açıklamaları...
Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da görüştüklerini açıkladı.
Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.