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Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Ekonomide müjdeli son dakika haberini Bakan Ruhsar Pekcan bizzat verdi. Buna göre darda olan esnafların fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi. İşte Pekcan'ın hibe desteğine ilişkin bilgi verdiği son dakika açıklamaları...

25.11.2020 09:17 - Son Güncelleme: 25.11.2020 09:17
Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da görüştüklerini açıkladı.

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Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi.

Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.

Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

KREDİ ÖDEMELERİ İÇİN DE MÜJDE GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan kredi kanadında da müjdeli son dakika haberleri verdi.

Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Pekcan açıklamalarında "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir.

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