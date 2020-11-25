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Koronavirüsü kehaneti tutmuştu! Kahin Nicolas Aujla koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı... Tüm kehanetleri korkun...
Koronavirüsü kehaneti tutmuştu! Kahin Nicolas Aujla koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı... Tüm kehanetleri korkun...
Dünyaca ünlü Bulgar Kahin Baba Vanga'yı ve kehanetlerini biliyorsunuz. Bu kez günümüz kahinlerinden birine Nicolas Aujla'ya kulak veriyoruz. Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeni gelişmeler yaşanırken herkes pandeminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Koronavirüsün ne zaman biteceği herkesin aklında soru işareti bırakırken, dünyayı bir virüsün ele geçireceğini önceden bilen kahin Nicolas Aujla, şimdi de bitiş tarihi verdi. Nicolas Aujla'nın diğer kehanetleri ise tüyler ürperten cinsten.
25.11.2020 10:36
- Son Güncelleme: 25.11.2020 10:36
2019 yılında "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle adından söz ettiren Nicolas Aujula'dan yeni kehanet geldi.
Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.
"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.
34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.
Aujula'nın en çok ses getiren kehanetlerinden biri de Trump'la ilgili. Kahin, Trump,'ın 2020 seçimlerini kaybedeceğini ancak giderken sessizce gitmeyeceğini ve gidişinin büyük ses getireceğini ileri sürmüştü.