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Koronavirüsü kehaneti tutmuştu! Kahin Nicolas Aujla koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı... Tüm kehanetleri korkun...

Dünyaca ünlü Bulgar Kahin Baba Vanga'yı ve kehanetlerini biliyorsunuz. Bu kez günümüz kahinlerinden birine Nicolas Aujla'ya kulak veriyoruz. Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeni gelişmeler yaşanırken herkes pandeminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Koronavirüsün ne zaman biteceği herkesin aklında soru işareti bırakırken, dünyayı bir virüsün ele geçireceğini önceden bilen kahin Nicolas Aujla, şimdi de bitiş tarihi verdi. Nicolas Aujla'nın diğer kehanetleri ise tüyler ürperten cinsten.

25.11.2020 10:36 - Son Güncelleme: 25.11.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





