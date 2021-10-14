İzmir'de sevgilisi tarafından katledilen Sena Altan'ın son sözleri ortaya çıktı!
İzmir'de sevgilisi tarafından katledilen 24 yaşındaki Sena Altan'ın son vasiyeti ortaya çıktı. Sena Altan, ağabeyi Ergin Altan'a kedisi Gofret ile ilgili "Abi sen buradayken Gofret'e çok iyi baktın. Bana bir şey olursa ona sahip çık. Gofret sana emanet" dedi.
İzmir'de İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) son vasiyeti ortaya çıktı. Sena'nın adeta içine doğmuşçasına abisi Ergin Altan'a, kedisi Gofret'i kastederek "Abi sen buradayken Gofret'e çok iyi baktın. Bana bir şey olursa ona sahip çık. Gofret sana emanet" dedi.
ACILI AĞABEY ANLATTI: KEDİSİ GOFRET'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ
Sena saplantılı aşkı İlkay Ayeş tarafından öldürüldü, kedisi Gofret de kayboldu. Acılı abi Ergin Altan, "Sena kedisi Gofret'e çok düşkündü. Ona 'kızım' derdi. Her yere gezmeye götürürdü. Yanından hiç ayırmazdı. İstanbul'a dönmeden iki gün önce Sena bana, 'Abi sen kedime çok güzel baktın. Bana bir şey olursa kedim sana emanet. Gofret'ime iyi bak' dedi.
ADETA İÇİNE DOĞMUŞ
Daha sonra güldü. Ben de şaka yaptı sandım. O anda çok ciddiye almadım. Şimdi anlıyorum. Adeta Sena'nın öleceği içine doğmuş" dedi. Gofret'in arabalardan çok korktuğunu anlatan abi Ergin Altan, "Kardeşim Gofret'i sokakta yavruyken buldu. Gofret çok hastaydı. Gözleri açılmıyordu. Veterinere götürdü. İyileştirdi. Gofret sağlığına kavuştu ve 2.5 yaşına geldi."