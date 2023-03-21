NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | 21 Mart resimli, anlamlı, yeni, en güzel Nevruz Bayramı kutlama, tebrik mesajları! Yeni yılın başlangıcı...
Nevruz Bayramı kutlama mesajları sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Binlerce yıldır kutlanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2010'da bayram olarak ilan edilen Nevruz Bayramı, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar birçok toplum tarafından kutlanıyor.
Nevruz Bayramı kutlama mesajları bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. 21 Mart Salı günü Nevruz Bayramı kutlamaları başladı. Baharın gelişi ile birlikte kutlanmaya başlayan Nevruz, kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. İşte en anlamlı, resimli Nevruz Bayramı tebrik mesajları...
Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun
Ne kış kadar soğuk, ne yaz kadar sıcak bahar aylarında herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlarım...
Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.