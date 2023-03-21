NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | 21 Mart resimli, anlamlı, yeni, en güzel Nevruz Bayramı kutlama, tebrik mesajları! Yeni yılın başlangıcı...

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.