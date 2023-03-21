Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti
İstanbul Beşiktaş'ta mide bulandıran bir olay yaşandı. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan Lara B., eski sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İddiaya göre ayrılığı kabul etmeyen eski sevgili, Lara B.'nin evine zorla girip başında bardak kırarak bayılttı. Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B., genç kadına tecavüz etti.
21.03.2023 09:01 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:01
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana geldi.
İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.