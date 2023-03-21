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Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

İstanbul Beşiktaş'ta mide bulandıran bir olay yaşandı. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan Lara B., eski sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İddiaya göre ayrılığı kabul etmeyen eski sevgili, Lara B.'nin evine zorla girip başında bardak kırarak bayılttı. Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B., genç kadına tecavüz etti.

21.03.2023 09:01 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:01
Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana geldi.

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Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI
Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.

Beşiktaş’ta iğrenç olay! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.

KAFASINDA BARDAK PATLATTI
Sabah'ta yer alan habere göre, İbrahim B., eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B., barışma taraftarı olmadığını söyledi.

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