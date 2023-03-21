Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Airfryer (hava fritözü) ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Satın almak isteyen de var aktif şekilde kullanan da. Ancak yüz binlerin mutfağında yerini alan bu cihaz pratikliğinin yanı sıra 'olası insan kanserojeni' olarak adlandırılan akrilamid ve yağ kullanımı açısından bazı tartışmalara da sebep oldu.İşte airfryer zararları...