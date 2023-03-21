Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer'in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...
Airfryer zararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda mutfakların vazgeçilmezi olan Airfryer'in sağlıklı olup olmadığı gündem oldu. Yiyecekleri sıcak hava ile pişiren fritözün daha az yağ kullanımı istediği için halk arasında daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve doğalgaz faturalarında yaşanan artış sonrası yemek pişirilirken Airfryer mutfakta daha sık tercih edilmeye başladı. İşte airfryer kullanmamamanız için nedenler...
21.03.2023 10:56 - Son Güncelleme: 21.03.2023 10:56
Airfryer (hava fritözü) ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Satın almak isteyen de var aktif şekilde kullanan da. Ancak yüz binlerin mutfağında yerini alan bu cihaz pratikliğinin yanı sıra 'olası insan kanserojeni' olarak adlandırılan akrilamid ve yağ kullanımı açısından bazı tartışmalara da sebep oldu.İşte airfryer zararları...