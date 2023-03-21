Vav TV İzle
Haberler Yaşam Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer'in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer'in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Airfryer zararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda mutfakların vazgeçilmezi olan Airfryer'in sağlıklı olup olmadığı gündem oldu. Yiyecekleri sıcak hava ile pişiren fritözün daha az yağ kullanımı istediği için halk arasında daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve doğalgaz faturalarında yaşanan artış sonrası yemek pişirilirken Airfryer mutfakta daha sık tercih edilmeye başladı. İşte airfryer kullanmamamanız için nedenler...

takvim.com.tr
21.03.2023 10:56 - Son Güncelleme: 21.03.2023 10:56
Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Airfryer (hava fritözü) ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Satın almak isteyen de var aktif şekilde kullanan da. Ancak yüz binlerin mutfağında yerini alan bu cihaz pratikliğinin yanı sıra 'olası insan kanserojeni' olarak adlandırılan akrilamid ve yağ kullanımı açısından bazı tartışmalara da sebep oldu.İşte airfryer zararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Çeyiz dizenlerden tutun evli bekar farketmeden herkesin evinde airfryer bulunuyor.

Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Sosyal medyada viral olan airfryer tarifleriyle oldukça cezbedici hale gelen "hava fritözü" sağlıklı mı yoksa zararlı mı tartışılıyor.

Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

Az yağda kısa bir sürede pratik bir şekilde yemek hazırlaması sebebiyle oldukça tercih edilen bu ürünün yararının yanı sıra zararları da bulunuyor.

Evinizde yoksa üzülmeyin! Airfryer’in zararları ortaya çıktı! O da masum değil...

AİRFRYER'LARIN BİLİNMEYEN ZARARLARI

Tam olarak netleşmeyen bir durum olarak airfyer kullanmak derin yağda kızartma yapmaktan biraz daha sağlıklı gibi duruyor. Ancak beraberinde getirdiği bazı riskler de yer alıyor.

SON DAKİKA