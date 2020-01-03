Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti kan dondurdu (Albert Pike kimdir?)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.. Bu açıklamalar 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Sorusunu tetikledi. Bu bağlamda Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti kan dondurdu
ABD ve İran arasında yaşanan gelişmeler dünyayı savaşa mı sürüklüyor. Birçoğu inandırıcı gelmese de Baba Vanga, Nostradamus, Shipton Ana gibi kahinlerin kehanetleri, bu savaşlarla bir şekilde özdeşleştirildi. Fakat durum bu kez farklı... Bir mason olan Albert Pike'ın 1871 tarihli gizemli mektubu ve içeriğindeki kehanet vari planlar hayli ürktücü. Metupta en çok dikkat çeken detay ise 3.Dünya Savaşı. Albert Pike üstüne üstlük, 3.Dünya Savaşı için bir tarih bile işaret ediyor. İşte birinci ve ikinci dünya savaşlarını bilen ve Morals and Dogma adlı kitabı bulunan Albert Pike'ın kehanetleri.
Albert Pike adlı mason üstadının 1871'de yazmış olduğu gizemli bir mektup, dünya savaşları hakkında sıradışı kehanetler içeriyordu. Aslında mektup kehanetin de ötesinde dünya savaşlarının planı gibi. llüminati Üyesi Olan Mason Albert Pike bu mektubunda birinci ve ikinci dünya savaşını planlıyor ve dedikleri yıllar sonra aynen oluyor. Her iki planlı kehaneti de gerçekleşen Albert Pike olay mektubunda 3. dünya savaşı içinde kehanette bulunmuştu. İşte o mason ve yazdığı mektup.