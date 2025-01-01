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Kerem Aktürkoğlu'nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçen günlerde Ceren Azak ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Mutlu gününde Aktürkoğlu'nu yalnız bırakmayan Yunus Akgün'den de müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın genç yıldızı Akgün, evlilik yolunda ilk adımı attı. Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi etti. Alaca ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 11:35
Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

A Milli Takım ve Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sözlenme törenine katılarak bu mutlu gününde arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

Mutlu gününde Aktürkoğlu'nu yalnız bırakmayan Yunus Akgün'den de müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın genç yıldızı Akgün, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi etti. Alaca ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

İşte o paylaşım...

Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

Yunus Akgün ve sevgilisi Tuğçe Alaca