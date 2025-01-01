Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gitti! Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi...

A Milli Takım ve Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün , geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu 'nun sözlenme törenine katılarak bu mutlu gününde arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.

Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi etti. Alaca ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.