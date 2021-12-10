’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Bilinen en büyük boyu 36 mm'dir. 47 yıl önce tespit edilen bu örneklere bir daha rastlanılmamıştır. Bu türün tekrar bulunabilmesiyle ilgili Türk ve yabancı bilim insanları çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da bu çabalar sonuçsuz kalmıştır" dedi.

