'Nesli tükendi' dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan 'Batman bantlı çöpçü' balığı Batman'da bulundu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral yarım asırdır kayıp olan ve Dünya'nın en çok aranan 10 balık türünden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu. İşte maksimum standart boyu 3.6 santimetre olan Batman bantlı çöpçü balığı....
10.12.2021 14:42
- Son Güncelleme: 10.12.2021 14:42
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral yarım asırdır kayıp olan ve Dünya'nın en çok aranan 10 balık türünden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu.
Batman bantlı çöpçü balığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Kaya "Teodor T. Nalbant tarafından tanımlanarak isimlendirilmiştir. Bu tanımlama 1974 yılında Prof. Dr. Ali Kelle tarafından Batman Suyu ve Ambar Çayı'ndan toplanmış 4 birey ile yapılmıştır.