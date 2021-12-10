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'Nesli tükendi' dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan 'Batman bantlı çöpçü' balığı Batman'da bulundu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral yarım asırdır kayıp olan ve Dünya'nın en çok aranan 10 balık türünden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu. İşte maksimum standart boyu 3.6 santimetre olan Batman bantlı çöpçü balığı....

10.12.2021 14:42 - Son Güncelleme: 10.12.2021 14:42
’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral yarım asırdır kayıp olan ve Dünya'nın en çok aranan 10 balık türünden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu.

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’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Dünyanın en küçük balık türlerinden biri olup maksimum standart boyu 3.6 santimetre olan Batman bantlı çöpçü balığı (Paraschistura chrysicristinae) IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılıyordu.

’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasına yer alan Batman bantlı çöpçü balığının RTEÜ'lü akademisyenler tarafından Batman ve Diyarbakır illerinde bulunan iki farklı akarsuda yeniden keşfi bilim dünyasında oldukça dikkat çekti.

’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Batman bantlı çöpçü balığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Kaya "Teodor T. Nalbant tarafından tanımlanarak isimlendirilmiştir. Bu tanımlama 1974 yılında Prof. Dr. Ali Kelle tarafından Batman Suyu ve Ambar Çayı'ndan toplanmış 4 birey ile yapılmıştır.

’Nesli tükendi’ dendi! Dünyada en çok aranan 10 balık türünden olan ’Batman bantlı çöpçü’ balığı Batman’da bulundu

Bilinen en büyük boyu 36 mm'dir. 47 yıl önce tespit edilen bu örneklere bir daha rastlanılmamıştır. Bu türün tekrar bulunabilmesiyle ilgili Türk ve yabancı bilim insanları çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da bu çabalar sonuçsuz kalmıştır" dedi.

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