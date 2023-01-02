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İzmir'deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

İzmir'deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı. Bornova ilçesinde, otel inşaatı yapımında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti. İşte O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri...

02.01.2023 23:53 - Son Güncelleme: 02.01.2023 23:58
İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

İzmir'de bir otel inşaatı yapımında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi.

İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Vinçin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti.

İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Böyle devrildi

4 TUTUKLAMA

Olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın ve vinç sahibi İrfan Kasırga, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.

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