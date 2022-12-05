Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 model BMW 118i Sport Line otomobil ve Apple iPhone 13 kazananları

Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları açıklandı! Buna göre 2022 Model BMW 118i Sport Line Otomobil, Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu, Oculus Quest 2 128 GB Gözlük ve 5.000 TL Değerinde Nescafe 3ü1 Arada Param Hediye Kart kazananlar belli oldu.

Bu kampanya MPİ'nin 26.04.2022 tarihli ve E-40453693-255.01.02-19435 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.11.2022 tarihinde yapılan çekilişe 3.683.928 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 20.12.2022 tarihine kadar; yedek talihlilerin 4.01.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@ u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.



Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. Nescafe 3ü1 Arada Param Kart son kullanım tarihi 31.07.2023'tür. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.