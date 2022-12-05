Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.