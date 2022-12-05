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Ankara'da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

Son dakika haberi | Ankara'da sözde hocalık yapan bir kişi psikolojik sıkıntıları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini "içine cin girmiş" diyerek kandırdı. Genç kıza ilişkiye girmesi durumunda cinlerin çıkacağını aksi halde delireceğini söyleyen sözde hoca, kızla defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL alan sözde hoca Murat Y., genç kızın şikayet etmesi üzerine tutuklandı. İşte iğrenç olayın detayları...

05.12.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:40
Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı.

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Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

SAHTE HOCADAN CİNSEL TACİZ!
Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı.

Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.

Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

20 BİN LİRA ALDI
Ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini okuma yapacağını söyleyerek aileyi dışarı çıkardı. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı.

Ankara’da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...

'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'
Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.

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