Ankara'da iğrenç olay! Sahte hoca cin yalanıyla tecavüz etti: İlişkiye girmemiz lazım yoksa...
Son dakika haberi | Ankara'da sözde hocalık yapan bir kişi psikolojik sıkıntıları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini "içine cin girmiş" diyerek kandırdı. Genç kıza ilişkiye girmesi durumunda cinlerin çıkacağını aksi halde delireceğini söyleyen sözde hoca, kızla defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL alan sözde hoca Murat Y., genç kızın şikayet etmesi üzerine tutuklandı. İşte iğrenç olayın detayları...
05.12.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:40
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı.
'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'
Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.