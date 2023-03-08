NESCAFE 3ü1 Arada ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı! || 8 Mart 2023 Nescafe 3ü1 BMW 118i, iPhone 13, Airpods KAZANAN ASİL-YEDEK isim listesi...
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen çekiliş sonucu için birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Çekilişi kazanan talihliler; BMW 118i Sport Line Ot omobil 2022 Model Otomobil, Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu, Casper Excalibur G770, 5.000 TL değerinde P aram Hediye Kart, Apple Airpods 2. Nesil kazandı. İşte 8 Mart 2023 Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi...
08.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 08.03.2023 06:58